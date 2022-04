PC statt Hirtenstock: Digitales Almleben beginnt

Profihirtin aus Spanien und sieben Herdenschutzhunde

Dieser Hightech-Treibgang wird heuer erstmals auf den Pilotalmen im Tiroler Oberland und in Südtirol zum Einsatz kommen. „Interessierte Bauern können ihn bis zum 1. Mai in unserer Firmenhalle in Ried begutachten“, ergänzt Richard Rietzler, Juniorchef des gleichnamigen Landmaschinenunternehmens. Almbetreiber können den „digitalen Almauftrieb“ ab 2023 auch anmieten. In Sachen Herdenschutz sei ebenfalls vieles weitergegangen, erzählt Schranz: „Am 15. April holen wir fünf Herdenschutzhunde vom italienischen Naturpark Majella ab, sie werden auf der Alm in Südtirol eingesetzt.“