Verletzter Keeper: „Der Typ reißt alle mit“

Zweieinhalb Monate nach dem Eingriff befindet sich der Bundesliga-Keeper auf dem Weg zurück. Vorerst freilich in kleinen Schritten. „Es geht bergauf, mein Arzt ist sehr zufrieden“, funkte der 30-jährige, als ihn die „Krone“ gestern Früh bei seinem St. Pöltner Physiotherapeuten Ferdinand Weissenböck erreichte. An Fußball ist natürlich noch nicht zu denken („frühestens nach vier Monaten“), dennoch wird Riegler nach Ostern ins Ländle übersiedeln, um unter Altacher Aufsicht die Reha fortzusetzen. „Das war mit dem Klub, der mir eine extreme Wertschätzung entgegenbringt, von Anfang an so abgesprochen.“