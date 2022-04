„Nicht wegschauen, helfen und Zuversicht bewahren“

Dass so viele Familien in diesem Krieg zerrissen werden, empfindet Kabarettist Erich Furrer als „furchtbare Tragödie“. Er hofft, dass „schon bald, am liebsten gestern eine andere Lösung gefunden wird“. Einig waren sich die befragten Promis auch darin, dass man nicht vergessen dürfe, auf die eigene Psyche zu schauen, um dann wiederum genug Kraft zu haben, den Menschen in Not zu helfen.