Oberdrautaler Wirtschaft fordert B100-Umfahrung

Für Wirtschaft und Sicherheit

Neben den Gemeindevertretern aus Dellach und Greifenburg schließt sich auch Standortleiter Christian Wastian von der Theurl GmbH dieser Meinung an: „Durch unsere Expansion sind 20 Familien in den von Abwanderung geprägten Bezirk Spittal zurückgekehrt. Damit es in diesem Sinne weitergeht, sind mehr Sicherheit und Wirtschaftlichkeit auf der Straße gefragt!“