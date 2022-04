Meduni-Rektor: „Können nicht sagen: Sie nicht!“

Wie sieht die weitere Vorgehensweise in diesem Bewerbungsverfahren aus?

Es gibt in zwei Wochen ein Hearing, zu dem acht Kandidaten antreten. Das findet vor einer Kommission statt, die vom Senat der Universität gebildet wird. Diese Kommission entscheidet aufgrund vorab festgelegter Kriterien sowie des Ergebnisses des Hearings und vorliegender nationaler und internationalen Gutachten, welche drei Personen am besten für diese Position geeignet sind. Diese Liste bekomme ich als Rektor vorgelegt und gehe dann in Sondierungsgespräche.