Caritas-Mitarbeiter bei Raketenangriff getötet

1000 Caritas-Mitarbeiter und Freiwillige im Einsatz

Den Angaben zufolge laufen die Hilfen trotz der Gefahren weiter, auch in umkämpften Städten wie Kramatorsk, Saporischschja sowie in Kiew. Im Mittelpunkt der Hilfen stehe die Versorgung von Alten, Kranken und Kindern, die von den Auswirkungen des Krieges besonders stark betroffen seien. In der Ukraine seien aktuell landesweit rund 1000 Caritas-Mitarbeiter und viele Freiwillige im Einsatz.