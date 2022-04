Jetzt wird´s prickelnd im „La Wurscht“

Bio-Metzgerei und Spezialitätenladen „La Wurscht“ in der Bregenzerwälder Gemeinde Egg bot am Freitag nicht nur Feines gegen Hunger, sondern auch bei Durst. Ab sofort finden sich dort neben Erzeugnissen aus der hauseigenen Bio-Landwirtschaft von Peter Gmeiner, Pasta aus Italien oder feinsten Essigen und Ölen auch verschiedene Champagner in den Regalen. Als Kick Off Event lud Ladenbetreiberin Sonja Gmeiner den Champagnerimporteur Michael Drnek (grandereserve.at) nach Egg.