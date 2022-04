Großes Promi-Getümmel bei der Osterhasen-Suche

Beim großen Lindt-Goldhasenfest wird dieses Jahr gleich doppelt gemoppelt: Der traditionelle Lindt-Goldhase wird nämlich 70 Jahre alt und auch das alljährlich am Palmsonntag stattfindende Goldhasenfest feiert bereits 10-jähriges Jubiläum. Das wollten sich unsere Promis natürlich nicht entgehen lassen und hoppelten fleißig am Sonntagmorgen in den Botanischen Garten des Schlossparks Schönbrunn. Dort wurde dann schnell fündig, wer fleißig gesucht hatte.