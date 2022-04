Vom Stift Lilienfeld aus in den Markusdom Venedigs

„Wir bewahren unserem Abt Ladislaus in jeder Hinsicht und vor allem in unseren Herzen ein ehrendes Andenken“, flüstert Pater Pius Maurer, nunmehriger Abt und Hüter der größten mittelalterlichen Klosteranlage, beim stillen Wandeln durch den Kreuzgang mit Landtagspräsident Karl Wilfing. Die offiziellen Feierlichkeiten zu Ehren des einzigen deutschsprachigen Patriarchen von Venedig beginnen am 15. Mai mit einer Festmesse (zelebriert vom ungarischen Erzbischof Csaba Ternyak aus Eger), der Blick auf das Leben Pyrkers (1772 bis 1847) aber schon jetzt.