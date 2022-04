Graz: Nach Trafik-Überfall weiterer Täter in Haft

Am Donnerstag hatten, wie berichtet, drei Burschen in Graz-Eggenberg eine Trafik überfallen. Sie hatten die Angestellte mit einem Messer bedroht, das Trio war aber ohne Beute wieder geflüchtet und noch am selben Tag der Polizei ins Netz gegangen. Am Freitag wurde nun ein vierter Komplize festgenommen, er soll unter anderem die Tatwaffe besorgt haben. Auch er ist erst 15 Jahre alt.