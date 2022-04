Grüner Pass ist in Italien bald Geschichte

„Mit Mai kommt es zu weiteren Lockerungen der Corona-Regeln, der Grüne Pass wird nicht mehr erforderlich sein. Wir überlegen noch, ob wir die Masken in Innenräumen ganz abschaffen oder unter bestimmten Umständen beibehalten sollten“, erklärte Costa. In bestimmten Situationen, wie in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in U-Bahnen, Bussen und Zügen, könne es sinnvoll sein, die Verpflichtung zum Tragen von Masken noch eine Weile aufrechtzuerhalten, da die Zahl der Ansteckungen noch hoch sei, sagte der Gesundheits-Staatssekretär.