Als es Pacult die Sprache verschlug

Es sollte tatsächlich einer werden, denn mit dem 2:1 hatte niemand gerechnet. Es war aber nicht Pacults erster „Sterntag“ gegen Salzburg. Der Wiener traf auch am Ostersonntag 2008 auf die Bullen – damals mit Rapid. Was folgte, war ein Spiel, das bis heute für Kopfschütteln sorgt. Die Hütteldorfer schossen Salzburg mit 7:0 aus der Bullen-Arena, dem sonst so wortgewaltigen Pacult verschlug es beinahe die Sprache.