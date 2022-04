Verfasserin von Schindlers Liste verstorben

„Meine liebe und einzigartige Großmutter ist im Alter von 107 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden“, schrieb Reinhardts Enkelin. Reinhardt hatte ihre letzten Lebensjahre in einem Seniorenheim in der Küstenstadt Herzlia bei Tel Aviv verbracht. Die im Jahr 1915 in Wien geborene Reinhardt war im Jahr 1936 nach Krakau gekommen. Dort arbeitete sie bis 1945 als Sekretärin des deutschen Fabrikbesitzers Schindler und stellte als solche die Liste von „Schindlerjuden“ zusammen.