Raketen auf Flüchtlinge ++ NEOS: Bildungsreform!

In der Ostukraine sterben Flüchtlinge bei einem Raketenangrif - als sie gerade das Kriegsgebiet verlassen wollen; Die NEOS fordern ein Ganztagsangebot in der Bildung für Kinder bis 12 Jahre. Das sind unter anderem die Themen der Krone News am Freitag, den 8. April, mit Carsten-Pieter Zimmermann.