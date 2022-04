Oh heilig! Lenker krachte mit Auto gegen Kirche

Am Freitag gegen 2.50 Uhr früh fuhr ein bislang unbekannter Lenker mit einem Pkw auf der B142 in Mauerkirchen. Der Lenker verlor aus unbekannter Ursache auf der geraden Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw, kam links von der Fahrbahn ab und fuhr in die dortige Heiligengeistkirche. Der Pkw drehte sich in der Folge um die eigene Achse und kam auf der B142 zum Stillstand.