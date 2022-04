Trauer um Kaninchen: Lenkerin hatte 3,16 Promille

Eine 30-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am Donnerstag um 23.25 Uhr mit ihrem Pkw in Traun auf der B1 in Richtung Wels, kurz vor der Kreuzung der Friedhofstraße. Sie fuhr auf den Linksabbiegestreifen und dabei auf den an der roten Ampel stehenden Pkw, gelenkt von einem 28-jährigen Rumänen aus dem Bezirk Linz-Land, auf. In seinem Pkw befand sich dessen hochschwangere Ehefrau auf dem Beifahrersitz.