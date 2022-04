Eine herausragende Saison voller Höhepunkte

Die Jahresbilanz des Vorarlberger Skiverband, die am Mittwoch in Rankweil bei GOING FOR GOLD-Unterstützer Rauch Fruchtsäfte präsentiert wurde, fiel dementsprechend - über nahezu alle Sparten - sehr positiv aus. „Es war auf jeden Fall eine wirklich sehr außergewöhnliche Saison“, freute sich auch VSV-Präsident Walter Hlebayna. Außergewöhnlich auch deshalb, weil nicht nur jene Athleten, die man vor dem Winter auf der Rechnung hatte, reüssieren konnten.