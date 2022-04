„Königin Kaisa“ startet in Salzburg neu durch

Weshalb 20 Trainer aus 15 Nationen dieser Tage einen Basiskurs in Rif. Mit dabei ist auch eine absolute Legende des Sports - Kaisa Mäkäräinen. Die 39-jährige Finnin ist dreifache Gewinnerin des Gesamtweltcups und gewann sechs WM-Medaillen, darunter Gold in der Verfolgung der Titelkämpfe 2011 in Khanty-Mansiysk (Russland). „Sie hat viel Erfahrung und kennt, da sie viele unterschiedliche Trainer hatte, auch viele verschiedene Philosophien. Die anderen 19 Trainer können davon profitieren.“