AK-Juristen holten mehr als 20.000 Euro zurück

„Den kostenlosen Service des Konsumentenschutzes kann jeder Kärntner in Anspruch nehmen, unabhängig davon, ob man Mitglied ist oder nicht“, sagt AK-Präsident Günther Goach. Kärnten sei übrigens das einzige Bundesland, in dem das möglich sei, da das Land die Aktion subventioniere. „Besonders in diesen fordernden Zeiten, die von der Corona-Krise und der Teuerungswelle geprägt sind, ist der Konsumentenschutz wichtiger denn je.“ Das beweisen die mehr als 46.000 Beratungen, die telefonisch, über E-Mail sowie zum Teil auch persönlich abgewickelt wurden.