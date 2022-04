82-jähriger Ennstaler stirbt bei Unfall mit E-Bike

Der 82-Jährige war am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr mit seinem E-Bike am Radweg R 7 unterwegs. In Aigen wollte er offenbar die L 742 in Richtung Döllach überqueren. Dabei dürfte es zu einer Kollision mit einer 17-jährigen Pkw-Lenkerin, die auf der Landesstraße gerade in Richtung Aigen unterwegs war und einer 44-jährigen Autofahrerin, die ihr Fahrzeug in die entgegengesetzte Richtung nach Wörschach steuerte, gekommen sein.