Frontal gegeneinander: Autolenkerinnen verletzt

Beide Lenkerinnen wurden leicht verletzt; die 51-Jährige wurde von der Rettung ins Krankenhaus Spittal gebracht, die 44-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Ein Alkomatentest verlief an beiden negativ. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die L12 war für die Aufräumungsarbeiten in dem Bereich etwa eine Stunde gesperrt.