Prozess um Hilfe bei Suizid endet mit Freispruch

Seit Jänner ist die Beihilfe zum Selbstmord straffrei - aber nur unter ganz strengen Auflagen, wie z.B. einem Arztgespräch. Der nun in Wien verhandelte Fall ereignete sich im Vorjahr - aber würde auch heuer so angeklagt werden, so der Staatsanwalt. Der aber gleichzeitig eine „moderate“ Strafe angesichts des Alters des Angeklagten (82) empfahl. Es wurde nach einem langen, gründlichen Verfahren ein Freispruch im Zweifel.