Kundin niedergestochen: „Wollte jemanden töten!“

Am Mittwoch musste sich der 35-jährige Kroate in Graz vor Gericht verantworten. Der Prozess ist in Rekordtempo abgeschlossen. „Die Beweislast ist sowas von eindeutig, wie wir das selten erleben“, sagt Staatsanwalt Daniel Weinberger. „Er wollte einen willkürlich ausgewählten Menschen töten, das hat er auch der Polizei bei Einvernahme so gesagt.“