Wohnungspreise ziehen weiter kräftig an

Der berechnete typische Wohnungspreis im Bundesland lag dabei bei 286.392 Euro: Das ist um 24.352 Euro mehr (plus 9,3 Prozent) als noch im Jahr zuvor. In der Stadt Salzburg lag der Durchschnittswohnungspreis gar bei 307.968 Euro (plus 9,4 Prozent); im Flachgau waren es 307.684 Euro (plus 11,5 Prozent).