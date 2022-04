Phosphorbrandbombe aus dem Bodensee geborgen

Einen heiklen Einsatz gab es am Dienstag vor der deutschen Bodenseestadt Friedrichshafen (Baden-Württemberg). Nachdem die Wasserschutzpolizei (WSP) bei einer Patrouillenfahrt in Ufernähe einen verdächtigen Gegenstand in zwei bis drei Meter Tiefe wahrgenommen hatte, schlug sie Bombenalarm.