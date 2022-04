Bühne gehört Paulina: „Übe mein Autogramm“

„Bald müssten die 1000 Autogrammkarten ankommen, die wir bestellt haben“, erzählt Paulina der „Krone“ beim Besuch zuhause. „Viele Freunde und Bekannte haben mich nach meinem Auftritt in der Fernsehsendung ,The Voice Kids’ nach einem Autogramm gefragt, also haben meine Mama und ich Karten entworfen und drucken lassen“, erzählt die Achtjährige, während sie eifrig ihre Unterschrift übt.