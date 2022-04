Galeristen erwarten das Osterfestspiel-Publikum

Nikolaus Ruzicska bestückt seine Galerie im Süden Salzburgs mit Werken des zeitgenössischen Künstlers Herbert Brandl, die Ausstellung läuft bis Mitte Juni. In der Galerie Welz läuft bereits seit drei Wochen eine Ausstellung mit Arbeiten des 2015 verstorbenen Kärntners Franz Grabmayr und Werken aus der klassischen Moderne und zeitgenössischen Kunst unter anderem von Egon Schiele, Gustav Klimt, Joan Miró oder Marc Chagall. Mario Mauroner zeigt Kendell Geers mit „OrnAMENtundVERBrechen“, die L.art Galerie (ehemals Weihergut) präsentiert Gemälde von Sofie Fatouretchi und Fotografien von Manfred Wakolbinger, in der Berchtoldvilla sind „Neue Mitglieder - startklar“ zu sehen, in der Galerie Fünfundzwanzig „Floating Landscapes“ und in der Leica Galerie Serien des Leica Oskar Barnack Awards.