Wallner will keine Personalspekulationen

In Sachen Personal wollte sich ÖVP-Chef Markus Wallner am Dienstag nach dem Pressefoyer nicht äußern. „Ich beteilige mich nicht an Personalspekulationen“, antwortete Wallner auf die Frage, ob Wirtschaftslandesrat Marco Tittler zusätzlich ein Amt beim Wirtschaftsbund übernehmen werde. Wichtig ist Wallner aber eine rasche Entscheidung. Sobald ein neuer Obmann gefunden ist, soll auch ein neuer Direktor bestellt werden. „Den braucht es, schließlich gilt es mehr als 20.000 Unternehmer zu betreuen und gute Zielgruppenarbeit zu leisten.“