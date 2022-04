Jeder Dritte klagt über Einkommensverlust

Höheres Einkommen

„Bei jeder sechsten Person hat sich die Einkommenssituation im selben Zeitraum hingegen verbessert“, erklärte Thomas in einer Aussendung. Hierfür waren in erster Linie eine höhere Arbeitszeit, ein gestiegenes Erwerbseinkommen oder ein neuer Job beziehungsweise Arbeitsplatzwechsel ausschlaggebend. Einkommensgewinner waren im Vorjahr insbesondere Akademiker, Personen in technischen Berufen und Führungskräfte.