Nach Österreich gekommen, um bei uns zu stehlen

Die 51-Jährige wurde am 6. März 2022 im Zuge eines versuchten Baustellencontainer-Einbruchdiebstahls am Tatort in Engerwitzdorf betreten bzw. festgenommen. Nach Rücksprache mit der Linzer Staatsanwaltschaft wurde die Beschuldigte auf freien Fuß angezeigt. Die anderen beiden Beschuldigten konnten am 6. März 2022 vorerst flüchteten. In derselben Nacht - nachdem sie bei einem Mehrparteienhaus einzubrechen versuchten - lösten sie einen Alarm aus und wollten bei einem weiteren Mehrparteienhaus in Engerwitzdorf einbrechen und aus dem Fahrradraum insgesamt vier Fahrräder stehlen.