UEFA und CONMEBOL eröffnen gemeinsames Büro

Zur Vertiefung und Erweiterung ihrer Zusammenarbeit haben die Fußball-Kontinentalverbände Europas (UEFA) und Südamerikas (CONMEBOL) in London ein gemeinsames Büro eröffnet. UEFA-Präsident Aleksander Čeferin und sein Kollege Alejandro Domínguez besiegelten die Vereinbarung am Montag in der britischen Hauptstadt, teilten beide Verbände mit.