Steuerzahler blechen für Großinvestoren-Beratung

Das gibt es in keinem anderen Bundesland: Die steirische Landesregierung bietet seit 2020 Investoren ab einem Projektvolumen von fünf Millionen Euro ein kostenloses „Verfahrensservice“ an. Um rasch und effizient an Genehmigungen für Großprojekte zu kommen, wird auf der Homepage der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SFG) mit der persönlichen Hilfe der verantwortlichen Beamten der zuständigen Abteilungen 13 und 15 geworben.