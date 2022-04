Marken und Gütesiegel auf dem Prüfstand

Der hohe Fleischkonsum in Österreich

100 Mio. Hühner, Puten und andere Geflügelarten werden jedes Jahr in Österreich geschlachtet. Über 60 Kilogramm Fleisch verzehrt jeder Mensch hierzulande jährlich - das ist doppelt so viel wie in den offiziellen Ernährungsleitlinien empfohlen wird. Prinzipiell sei heimisches Geflügelfleisch für tierschutzbewusste Konsumenten die bessere Wahl. Doch dann wird es schwierig: „Besonders beim Masthuhn ist die Qualitätsspanne in Bezug aufs Tierwohl enorm. Für die Einkaufenden ist das nicht zu erkennen“, erläutert Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien.