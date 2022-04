Schlagerstars spielen am Schwarzlsee für Frieden

Dass am Sonntagabend die Halle am Schwarzlsee bebt, ist nicht nur eine Floskel - sie tut es tatsächlich. Das lag einerseits natürlich am Umstand, dass viele Fans zum ersten Mal wieder ein Konzert ihrer liebsten Stars besuchen konnten, und zum anderen auch am Grund, warum alle gekommen waren - und zwar, um der Ukraine unter die Arme zu greifen. Das Schlagerkonzert wurde von den Veranstaltern Norbert Lambauer, Gerald Prabitz und Klaus Leutgeb nämlich zugunsten von „Nachbar in Not“ auf die Beine gestellt.