18-Jährigem Glasflasche ins Gesicht geworfen

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen befand sich am Sonntag gegen 1.45 Uhr früh vor einem Lokal in Grieskirchen. Plötzlich ging ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen auf ihn los und versetzte ihm ohne Vorwarnung einen oder mehrere Schläge ins Gesicht. Als sich der 18-Jährige wehrte, schmiss ihm der 17-jährige Bruder des 19-Jährigen eine Glasflasche in das Gesicht.