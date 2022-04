Rotes Kreuz führte drei Millionen Tests durch

In Spitzenzeiten betrieb das Rote Kreuz bis zu 51 Teststationen, zuletzt waren es noch zwölf im gesamten Bundesland. In diesen wurden von den Teams zwei Mio. Antigen- und mehr als eine Mio. PCR-Gurgeltests durchgeführt. Nicht eingerechnet sind in diese Zahlen die behördlich angeordneten PCR-Tests. In den vergangenen Monaten stellte das Rote Kreuz in Salzburg bis zu acht Impfstraßen, es gab zwei Impfbusse, die durch das Land tourten und zahlreiche Sonderimpfaktionen. „Die zeitlichen und personellen Ressourcen, die nun frei werden, kommen unseren Kernaufgaben sowie unserem Ukraine-Hilfseinsatz zugute“, kündigte Rotkreuz-Präsident Werner Aufmesser an.