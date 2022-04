Unbekannter wollte in Auto einsteigen - Schlägerei

Zum Vorfall war es Samstagfrüh kurz vor 5.30 Uhr gekommen. Der 25-jährige Italiener war in der Ing.-Etzel-Straße unterwegs und musste seinen Pkw bei der Ampel zur Museumstraße anhalten. „Ein bisher unbekannter Täter versuchte dann plötzlich auf der Beifahrerseite in das Auto einzusteigen, was vom Lenker jedoch vorerst verhindert werden konnte“, berichtete die Polizei.