Sie brennen sich zum Sieg

30 Quadratmeter. Größer ist die Schnapsbrennerei im Straßwalchener Ortsteil Voglhub nicht. Christopher Rainer fühlt sich dennoch äußerst wohl: Erst seit 2019 brennen er und seine Frau Katharina hier Schnäpse. „Wir hatten in der Ecke eine kleine Brennerei stehen, das interessierte mich. Mein Schwiegervater hat mir gezeigt, wie es funktioniert. Da hab ich mir gedacht: Da muss mehr gehen“, sagt Rainer, der eigentlich Lehrer am Abendgymnasium in Salzburg ist.