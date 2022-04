Trotz Diskussionen großes Interesse an Fotovoltaik

Interesse weiter groß

Dass die Debatten in Wimpassing und Güssing den Fotovoltaik-Ausbau dämpfen, glaubt Stephan Sharma, Vorstandsvorsitzender der Energie Burgenland, nicht: „Gerade nach der Befragung in Wimpassing haben wir einen richtigen Schub bei den Anfragen bemerkt. Sowohl von Privatpersonen, die Flächen zur Verfügung stellen wollen, als auch von Gemeinden. Aktuell sind wir mit 30 Gemeinden in Gesprächen. Manche stehen noch am Anfang, andere sind schon sehr sehr weit fortgeschritten.“