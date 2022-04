Salzburgs Eisbullen tanzen im Finale Csárdás

Die McIlvane-Crew kennt ihren Finalgegner! Fehervar versenkte in Villach den ersten Halbfinal-Matchpuck und schickte Rauchenwald, Hughes und Co. mit 4:1 in den Urlaub. Serienstart ist am Dienstag in der Eisarena. Wo Goalie „JP“ Lamoureux ab der nächsten Saison nur mehr bei VSV-Gastspielen zu sehen sein wird.