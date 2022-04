Austria Lustenau holt die Tabellenführung zurück

Austria Lustenau hat in der 2. Fußball-Liga die Tabellenführung vom FAC zurückerobert. Während die Vorarlberger nach drei sieglosen Partien in Folge mit einem 2:0 (1:0) beim Vierten Amstetten am Freitagabend wieder drei Zähler einstreiften, mussten sich die erfolgsverwöhnten Floridsdorfer mit einem 1:1 (0:1) bei Mittelständler Wacker Innsbruck begnügen. Lustenau liegt im Aufstiegsrennen nach 22 Partien nun wieder einen Zähler vor dem FAC.