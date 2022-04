Inflation trifft vor allem Salzburgs Mieter hart

Mieten steigen wegen Inflation stärker an

Heißt: Auch die Mietzinse steigen an! Die Salzburger trifft das besonders, weiß Konsumentenberater Thomas Flöckner von der Arbeiterkammer Salzburg. „Die Mietpreise sind so hoch, das wirkt sich stärker aus. Es macht dabei natürlich einen Unterschied, ob die Miete 600 Euro oder 800 Euro beträgt“, so Flöckner.