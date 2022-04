Arbeitslosigkeit mit 3,7 % unter Vorkrisen-Niveau

13.151 Menschen in Tirol waren am 31. März ohne Job. Die Arbeitslosigkeit lag bei 3,7 Prozent und damit unter dem Vorkrisen-Niveau. Im Vergleich zum März 2021 sank die Arbeitslosenquote um 59,7 Prozent. Der Rückgang betrifft alle Branchen, besonders machte er sich in Beherbergung und Gastronomie (-77,2%) sowie in Verkehr und Lagerei (-64,8%) bemerkbar.