Ab 17 Uhr LIVE: LASK Linz gegen SV Ried

Beim Duell zwischen dem LASK und der SV Ried vor vollem Haus in Pasching (17.00 Uhr) geht es am Samstag in der 25. Runde der Fußball-Bundesliga nicht nur um die Vorherrschaft in Oberösterreich, sondern vor allem um Platz eins in der Qualifikationsgruppe. Den haben derzeit die Linzer mit 16 Punkten inne, zwei Zähler dahinter lauern die Innviertler auf Rang zwei. Mit einem Heimsieg könnten sich die „Athletiker“ somit ein Stückchen vom Rieder Rivalen absetzen. Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie ab 17.00 Uhr hautnah dabei.