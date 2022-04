West schenkt Kardashian-Klon 275.000-Dollar-Bag

West bestand auf Luxus-Bag

Diese Tasche soll bereits für bis zu 300.000 US-Dollar verkauft worden sein. Kanyes Team habe darauf bestanden, dass es diese Tasche sein muss, und es keine Alternative dafür gebe. „Das Timing war unheimlich, da wir dieses Exemplar gerade zu unserer Metaverse-Fashion-Week-ANFT-Kollektion hinzugefügt hatten, einer riesigen Innovation in Luxusbesitz und Authentizität, und sie war am Ende die erste Person, die etwas in dieser Art hatte“, so Berkweiter.