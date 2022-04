Salzburger Jugend ist im Lungau am glücklichsten

Eine Umfrage des Vereins „Akzente“ gibt einen Einblick in die Welt von Salzburgs Kindern und Jugendlichen. Spaß, Freiheit und Gesundheit sind ihnen am Allerwichtigsten – vor allem die Teilnehmerinnen machen sich aber Sorgen um die Zukunft. Am glücklichsten sind die Jugendlichen, die im Lungau zuhause sind.