Junge Grazer Band zwischen Krise und Euphorie

Zuckerwatte mit Magenbitter-Geschmack

Die erste Single „Pointless“ etwa beginnt mit einer Lebenskrise, die sich letztlich in einer Welle der Euphorie auflöst. Und auch sonst geht die Band in den Songs ihres Debütalbums dorthin, wo die großen Gefühle zu Hause sind - ganz egal ob das „Tokyo“ ist, ein „Hot Dog Stand“ oder ein „Violent Place“, so der Name der zweiten Single, auf der eine Frau besungen wird, die in eine toxische Beziehung mit einem Guru gerät.