Ö-Tour macht bei Comeback auch in Salzburg Halt

Corona kam den Veranstaltern in den letzten beiden Jahren in die Quere, die wichtigste Radveranstaltung des Landes fiel der Pandemie zum Opfer. In diesem Jahr kehrt die Ö-Tour aber zurück und ist wieder Teil des internationalen Rennkalenders. Genauer gesagt wird sie von 2. bis 6. Juli über fünf Etappen hinweg von Bad Tatzmannsdorf nach Wien führen.