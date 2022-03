Bella Thorne sorgt im „Nacktkleid“ für Wirbel

Jared Leto als Marvel-Antiheld

Jared Leto spielt in dem neuen Marvel-Streifen „Morbius“ den namensgebenden „Morbius“ - einen Arzt, der an einer seltenen Blutkrankheit leidet und sich auf dem Weg zu seiner vermeintlichen Heilung in einen vampirartigen Antihelden verwandelt. Seine Rolle lebe in dem Raum „zwischen Gut und Böse und muss mit seinen ursprünglichen Impulsen kämpfen“, erklärte der Oscarpreisträger. „Ich denke, das ist ein fesselnder Teil der Geschichte, dieser Kampf zwischen Gut und Böse, das Jekyll-und-Hyde-Element.“