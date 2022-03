Hilfe für die Psyche in neuen Beratungszentren

Um Betroffenen und ihren Angehörigen das „Hilfe annehmen“ zu erleichtern, werden jetzt in Tirol vier Psychosoziale Zentren (PSZ) aufgebaut. Am 19. April ist Start in Innsbruck. Im Mai soll es dann in Imst so weit sein, im Juni in Lienz und im Juli im Unterland. Dort ist der Standort noch nicht fixiert.